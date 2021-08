Riuscirà Tahsin Korludağ (Tamer Levent) a non dare la colpa al figlio Korhan (Erkan Avcı) per tutte le bugie raccontate da Cahide (Sezin Akbaşoğulları)? Ovviamente no! Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, il cattivo numero uno della telenovela riverserà infatti tutta la sua ira sull’erede ed arriverà addirittura a cacciarlo via dalla tenuta. Una decisione che, neanche a dirlo, manderà su tutte le furie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün).

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 31 agosto 2021

Brave and Beautiful, news: Hülya racconta tutta la verità a Korhan

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Cahide scoprirà di essere incinta di nove settimane. A quel punto, la donna non avrà bisogno dell’aiuto della “complice” Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), che ormai sarà entrata al sesto mese di gravidanza, ma non riuscirà a raccontarle quello che effettivamente sta succedendo e, tirando fuori una serie di scuse, la farà andare via dalla città per qualche tempo.

La situazione, già di per sè incandescente, peggiorerà inesorabilmente quando Hülya darà alla luce il piccolo Muzaffer con qualche settimana d’anticipo. Convinta che l’accordo sia ancora in piedi, la Yildirim si recherà così da Cahide e le comunicherà che può finalmente conoscere il suo bambino. In quella determinata circostanza, la Korludağ non potrà più mentire alla sua “alleata” e le dirà che non ha più bisogno del figlio, anche se le prometterà di darle il denaro necessario per crescerlo come un principino.

Tuttavia, Hülya non vorrà rivedere il loro patto e, al termine di una discussione con Cahide, andrà da Korhan e gli consegnerà una chiavetta USB contenente alcuni video dove la moglie indossava la pancia finta e parlava della falsa gravidanza messa in piedi…

Brave and Beautiful, trame: Korhan crede che il figlio di Cahide sia di Bülent

Anche se Cahide gli confesserà di essere rimasta incinta alcuni mesi dopo le menzogne raccontate con Hülya, Korhan non vorrà saperne di perdonare la consorte e le comunicherà la sua volontà di divorziare. Dato che non avrà alcun posto dove andare, la donna troverà quindi ospitalità a casa di Bülent (Serkan Altunorak) e Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), ma a quest’ultima ovviamente non parlerà nei minimi dettagli del litigio con il marito.

Tuttavia, col trascorrere delle ore, verrà a crearsi un grosso equivoco: vi anticipiamo infatti che Korhan si troverà ad origliare un discorso tra Şirin (Irmak Örnek) e Reyhan (Işıl Dayoğlu), dove le due donne staranno parlando dello “strano rapporto confidenziale” tra Cahide e Bülent. L’uomo unirà dunque in maniera errata tutti i tasselli del puzzle e crederà che la moglie abbia una relazione extraconiugale con Bülent, cosa che lo porterà a pensare che il figlio che in grembo non sia suo.

In preda allo shock, Korhan berrà più del dovuto e farà una scenata a Bülent, all’interno di un ristorante dove starà cenando con Banu (Gözde Türkpençe), accusandolo di fronte a tutti i clienti – compresi Sühan e Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) – di essere l’amante della moglie. Ovviamente, Bülent negherà tutte le accuse e, tra le altre cose, farà sapere a Cahide che non intende più ospitarla in casa sua per non innescare altre falsità sul suo conto.

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin caccia Korhan di casa

In tal senso, il peggio dovrà ancora arrivare: qualche giorno dopo, Mihriban si troverà infatti a parlare con Tahsin di quello che è successo tra Cahide e Korhan e, sopratutto, della scenata fatta al figlio nel ristorante. Visto che nessuno lo aveva ancora reso partecipe delle menzogne della nuora e della Yildirim, il Korludağ Senior deciderà di prendersela con il povero Korhan e, di fronte agli impiegati dell’azienda, gli darà del rammollito e, oltre a cacciarlo di casa, gli farà sapere che non lo considera più suo figlio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nello specifico, Tahsin non riuscirà a capacitarsi di come il consanguineo non si sia accorto del fatto che Cahide non fosse incinta e considererà un vero disonore averlo tra i suoi familiari. Un discorso che ovviamente provocherà la reazione di Sühan, stanca dei modi da padre padrone del genitore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.