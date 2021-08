Fiction Rai 1 e Rai 2 autunno 2021: data uscita, quando va in onda, inizio

Agosto si avvia alla sua conclusione e con l’arrivo di settembre la tv, in particolare Rai 1 e Rai 2 di cui ci occuperemo in questo post, si accendono con tanti nuovi titoli molto interessanti che terranno compagnia al pubblico nelle serate autunnali. Ecco dunque cosa vedremo dopo l’estate sui due canali Rai.

La nuova stagione di Rai fiction sarà inaugurata domenica 12 settembre dall’inedita coppia Alessio Boni e Nicole Grimaudo, protagonisti della docufiction Sul tetto del mondo: si tratta del film tv che narra la grande storia d’amore tra l’alpinista Walter Bonatti e Rossana Podestà, la celebre attrice molto attiva tra gli anni Sessanta e Settanta. Un vero e proprio omaggio per ricordare e raccontare il grande amore che ha unito per circa trent’anni il fenomenale alpinista ed esploratore (scomparso nel 2011) e l’attrice (venuta a mancare nel 2013).

Alessandro Gassman torna su Rai 1 e raddoppia. Oltre alla terza stagione del poliziesco I Bastardi di Pizzofalcone (in onda da lunedì 20 settembre), nella quale Lojacono (Gassman) e la sua squadra dovranno indagare per scoprire chi ha posizionato la bomba che ha provocato la terribile esplosione avvenuta nel finale della seconda stagione, l’attore romano da giovedì 11 novembre sarà il protagonista del dramedy in sei puntate Un Professore, nel quale veste i panni di Dante, un insegnante di filosofia e di indole anticonformista che – attraverso la filosofia – aiuta i suoi allievi a ragionare con la propria testa.

Da giovedì 23 settembre invece tocca all’attore Marco Bocci, il quale – dopo anni di successi nella fiction della tv commerciale – è pronto ad emozionare il pubblico di Rai 1 nel ruolo di Diego Mancini, un rinomato cardiochirurgo costretto a scendere a compromessi con un boss della malavita per salvare suo figlio. La fiction, intitolata Fino all’ultimo battito, è diretta dalla fiorentina regista Cinzia TH Torrini.

Dopo il grande successo di Doc Nelle tue mani, Rai 1 punta su Cuori, un medical drama, stavolta ambientato a Torino verso la fine degli anni Sessanta. Nei panni del protagonista c’è Daniele Pecci, il quale presta il volto a Cesare Corvara, il Primario delle Molinette ma soprattutto fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. Nel cast ci sono anche Matteo Martari nei panni dell’assistente Alberto Ferraris e Pilar Fogliati in quelli di Delia Brunello, una cardiologa che dovrà lottare per affermarsi in un mondo ancora troppo maschilista. Il debutto è fissato in prima serata su Rai 1 per domenica 17 ottobre.

Sempre nel mese di ottobre, è prevista la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con protagonista Vanessa Scalera. Otto nuove puntate dirette da Francesco Amato, nelle quali il pubblico – oltre alla fantastica Imma – ritroverà tutti i personaggi della prima stagione.

A novembre invece, sarà la volta di Non mi lasciare, la serie thriller che riporta in video Vittoria Puccini dopo il successo de La Fuggitiva. L’attrice interpreta Elena Zonin, una poliziotta che si occupa di crimini informatici, in particolare di reati contro l’infanzia. Un nuovo e intricato caso la riporta a Venezia, sua città natale, dalla quale anni prima è fuggita per ricominciare da capo. E proprio nella città della sua gioventù ritrova Daniele, vicequestore di polizia ma soprattutto suo ex fidanzato (adesso sposato con Giulia, la sua ex migliore amica). Nel cast anche l’attrice Sarah Felberbaum.

A novembre arriva anche Blanca, la nuova serie targata Lux Vide tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Patrizia Rinaldi. Protagonista di questo inedito noir ambientato a Napoli è l’attrice Maria Chiara Giannetta nei panni di un’abile detective ipovedente specialista in intercettazioni. Nel cast ci sono anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Infine, a dicembre spazio all’attesissimo tv movie Carla, liberamente ispirato all’autobiografia di Carla Fracci, con Alessandra Mastronardi nei panni della leggendaria étoile. Si tratta del primo film tv sulla straordinaria vita privata e professionale della più grande ballerina italiana di tutti i tempi.

Per quanto riguarda Rai 2, la stagione delle fiction verrà inaugurata mercoledì 15 settembre dall’ottava stagione de L’Ispettore Coliandro, con protagonista Giampaolo Morelli nei panni dell’iconico personaggio creato dalla penna di Carlo Lucarelli. Quattro nuove puntate che arrivano a tre anni dalla precedente stagione.

Sempre sul secondo canale Rai, c’è molta attesa per la seconda stagione di Volevo fare la rockstar, l’originale comedy ambientata nell’immaginario Caselonghe (un borgo del Friuli Venezia Giulia) con protagonista Olivia Mazzuccato (Valentina Bellè) nei panni di una ragazza madre di due gemelle che si divide tra mille lavori e dal rapporto complicato con la madre. Quattro nuove puntate in onda da mercoledì 13 ottobre, in prima serata.

In autunno (ancora non c’è una data ufficiale) arriva su Rai 2 anche la seconda stagione del prison drama Mare Fuori, ambientato in un carcere minorile napoletano. Confermatissimo il cast della prima stagione (ra gli altri Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo), ma ci saranno anche tante altre giovani new entry.

