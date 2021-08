Da mercoledì 1° settembre, in prima serata su Canale 5 arriva Gloria, un thriller psicologico a dir poco mozzafiato (remake dell’inglese Keeping Faith) con protagonista l’attrice francese Cécile Bois (da dieci anni star della commedia poliziesca Candice Renoir, in onda su Fox Crime) nei panni di una donna, madre e avvocato di successo, alle prese con una tragedia che la costringe a mettere in discussione tutta la sua vita.

Leggi anche: Fiction LA PORTA ROSSA 3, le riprese iniziate oggi (30 agosto)

Fiction GLORIA, anticipazioni e trama della nuova miniserie con Cécile Bois e Barbara Schulz

La vita tranquilla di Gloria, avvocato e madre di tre figli, cambia dall’oggi al domani quando suo marito David (Michaël Cohen) scompare misteriosamente. Cosa gli è successo? La donna, accusata della scomparsa o addirittura della possibile morte del marito, decide di condurre le proprie indagini per provare la sua innocenza ma soprattutto per far luce sulla misteriosa faccenda. Un’indagine, questa, che le farà scoprire molti oscuri segreti legati alla vita di David e all’azienda di famiglia. Di fronte a continue avversità, Gloria cade in uno stato di stress permanente, perché la vita perfetta che credeva di avere scompare all’improvviso. La nuova realtà è spaventosa e ancora molto nebbiosa, Gloria dovrà imparare ad accettarla e provare a superarla per arrivare alla verità.

Co-star della serie è l’attrice Barbara Schulz (che il pubblico italiano ha conosciuto nella miniserie francese Delitti del lago, trasmessa da Canale 5 alcuni anni fa), perfetta nel ruolo di Marianne Volton, determinata poliziotta pronta a tutto pur di incastrare Gloria, che lei ritiene colpevole. Le due donne condividono un passato pesante e il loro incontro sarà molto infuocato.

Tutte le nostre news anche su Instagram

Se amate la suspence, Gloria è la serie perfetta per voi. Un thriller di azione, ricco di adrenalina e colpi di scena che si avvale di una trama molto ben realizzata che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Una storia che affascina e coinvolge, supportata magnificamente dall’ottimo cast e soprattutto dalla sua protagonista, il cui personaggio – suo malgrado – si ritrova invischiato in un conto alla rovescia perverso dove per il suo bene e quello dei suoi tre figli è costretta a mettersi in gioco senza esclusioni di colpi.

Gloria è una serie formata da sei episodi che Canale 5 trasmetterà in tre prime serate (la prima andrà in onda mercoledì 1° settembre, mentre le ultime due avranno un doppio appuntamento: lunedì 6 e martedì 7 settembre).

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.