Anticipazioni puntata della serie tv Grand Hotel – intrighi e passioni in onda domenica 15 agosto 2021 in prima serata su Canale 5:

Leggi anche: INES DELL’ANIMA MIA, anticipazioni terza puntata di venerdì 13 agosto 2021

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 10 e 11 seconda stagione (L’annullamento e Il sequestro)

Ayala riesce a dimostrare che a sparare a Garrido non è stata Alicia. Intanto Julio, Alicia e Ayala svolgono indagini su Yanes: i tre intendono comprendere il motivo per il quale il padre di Alicia gli ha lasciato una casa in eredità…

Alicia e Julio si occupano ancora della morte di Don Carlos, il padre di Alicia. Javier inscena un finto rapimento per ottenere denaro attraverso il riscatto, ma gli andrà male perché verrà scoperto…

Proseguono le divergenze fra Alfredo e Sofia e Sofia e Beatriz. Quest’ultima sarà uccisa proprio da Sofia in preda alla gelosia. Diego capirà però chi è l’assassina e – in cambio della fedeltà di Sofia – svierà le indagini lasciano un coltello d’oro sul luogo del delitto!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)