Anticipazioni puntata della serie tv Grand Hotel – intrighi e passioni in onda domenica 5 settembre 2021 in prima serata su Canale 5:

Leggi anche: Windstorm 5 – Uniti per sempre, trama e cast del film di stasera su Canale 5

GRAND HOTEL intrighi e passioni – trama episodio 15 e 16 seconda stagione (Il circolo del meridione – seconda parte e L’ultima notte)

Donna Teresa intende assolutamente la maggioranza dei voti per poter far parte del Circolo del Meridione. Per questo motivo, la signora decide di riconoscere Andres, in modo da ottenere il suo voto favorevole. Intanto Javier rientra in albergo dopo aver disertato, ma viene ben presto smascherato dall’ufficiale inviato ad indagare sul suo conto.

Alicia e Julio svolgono delle indagini e, grazie anche all’aiuto di Ayala, scoprono terribili segreti.

L’ultima notte, Diego aiuta Teresa ad uscire di prigione, ma in cambio lei deve cedergli il Grand Hotel ed anche le miniere. Alfredo decide suo malgrado di vendere il suo titolo nobiliare pur di far ottenere la grazia per Javier.

Alicia confessa a Diego di amare un altro. Infine, Teresa capisce di essere stata ingannata ma è troppo tardi: l’hotel esplode! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)