Cicogna in arrivo in quel di Seattle, precisamente tra le corsie del Grey Sloan: Kelly McCreary, che in Grey’s Anatomy interpreta la dottoressa Maggie Pierce dalla fine della decima stagione, ha comunicato di essere in dolce attesa. L’attrice, in un’intervista esclusiva alla rivista People, ha annunciato di essere in attesa di suo primo figlio dal marito Pete Chatmon, il regista che ha sposato l’anno scorso:

Sono davvero entusiasta di condividere che io e mio marito stiamo aspettando il nostro primo figlio!

Per la coppia, galeotto fu il set di Grey’s Anatomy; i due si conobbero nel 2017 durante le riprese della quattordicesima stagione e si sono sposati dopo tre anni; dunque, anche se la gravidanza era nei piani dei neo sposi, la felice notizia li ha piacevolmente sorpresi, soprattutto l’attrice che ha voluto condividere la sua grande gioia postando su Instagram una foto nella quale appare super sorridente con in mano un test di gravidanza:

Sorpresa! Abbiamo un bambino! Pete ed io siamo entusiasti di far crescere la nostra famiglia e di condividere la notizia con tutti voi! Lasciate che ve lo dica, non c’è niente di più emozionante che scoprirlo vedendo la parola enunciata, chiara come il giorno, senza lasciare alcun mistero: INCINTA!

Kelly McCreary, nel più longevo e seguito medical drama della televisione, è il volto di Margaret (Maggie) Pierce, figlia di Ellis Grey (madre di Meredith) e di Richard Webber, e dunque sorellastra della bionda protagonista.

Il suo personaggio sarà presente anche nel diciottesimo capitolo e chissà che gli sceneggiatori non decidano di inserire la gravidanza nella storyline del suo personaggio (che ricordiamo nel finale della scorsa stagione è convolata a nozze con Winston Ndugu). Ma questa è un’altra storia di cui vi parleremo nei prossimi giorni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.