Dalla soleggiata e calda Orange County all’umida e nuvolosa Seattle. Peter Gallagher, famoso per essere stato il volto di Sandy Cohen nella serie simbolo dei primi anni Duemila, The O.C., entra nel cast della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

Dopo l’annuncio del ritorno di Kate Burton (Ellis Grey, la mamma di Meredith morta di Alzheimer nell’ormai lontanissima terza stagione, anche se nel corso degli anni è apparsa più volte), adesso arriva la bella notizia che l’attore sessantaseienne vestirà i panni di Alan Hamilton, un medico che ai tempi conosceva proprio Ellis.

Oltre al ruolo di papà dell’iconico Seth Cohen (star di The O.C.), negli ultimi anni Gallagher ha preso parte a varie serie tv, come Covert Affairs, Grace and Frankie, Lo straordinario mondo di Zoey, Law & Order: Special Victims Unit; il suo arrivo nel cast è proprio un bel colpaccio per il medical drama più longevo della televisione, che – dopo una stagione complicata ribattezzata “pandemic edition” – aveva proprio bisogno di una ventata di freschezza con nuove e interessanti storie supportate da personaggi tutti da scoprire.

Nei mesi scorsi, oltre alla situazione Covid-19 (che ha prepotentemente stravolto la trama della scorsa stagione), i fan sono stati bersagliati da insistenti speculazioni che volevano Ellen Pompeo vicina all’abbandono (sancendo così la fine della serie). La sua riconferma, ufficializzata lo scorso maggio, non solo ha permesso alla Pompeo di continuare ad essere l’attrice più pagata della televisione (con un contratto da venti milioni di dollari l’anno compresi, 575.000 dollari a episodio), ma ha consentito anche agli amatissimi medici del Grey+Sloan Memorial Hospital di poter tornare almeno per un’altra annata a primeggiare nel giovedì sera della televisione statunitense.

La première americana della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy è prevista su ABC giovedì 30 settembre 2021. Per quanto riguarda invece la programmazione italiana non c’è ancora una data ufficiale, ma sicuramente su Fox non arriverà più tardi dei primi di ottobre. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.