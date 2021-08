Anche se non apparirà nei primissimi episodi della sesta stagione, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) continuerà ad esserci ne Il Paradiso delle Signore. Tuttavia, nella prossima annata la presenza del marito di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) non sarà costante all’interno della fiction daily di Rai 1, in partenza lunedì 13 settembre 2021. Al settimanale Di Più Tv, Cosentini ha rilasciato infatti un’intervista dove ha svelato alcune anticipazioni sul suo personaggio:

Il Paradiso delle Signore, news: Cosimo ritornerà temporaneamente

Non sarò nelle prime puntate, ma mi vedrete dopo qualche tempo. Cosimo si è trasferito a Parigi e aspetta che la moglie Gabriella lo raggiunga. Per motivi di lavoro non potrà farlo subito e quindi tornerà a Milano. Girerò le mie ultime scene a fine agosto.

Cosimo tornerà dunque in scena da guest star per raggiungere momentaneamente Gabriella. L’attore ha infatti proseguito:

Tornerà per questioni legate agli affari del padre, ci sarà anche una sorpresa che però non posso svelare. E ne approfitterà per salutare gli amici prima di tornare a Parigi.

Insomma, a parte la breve apparizione, l’esperienza di Cosimo Bergamini al Paradiso può considerarsi per ora quasi conclusa. Tuttavia, Alessandro Cosentini non ha escluso la possibilità, in futuro, di ritornare nel cast della fiction:

Non saprei dirlo ma nella vita e nella fiction tutto è possibile. Io spero di tornare, perché è stata un’esperienza bellissima quella al Paradiso.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: dopo la visita a Milano di Cosimo, Gabriella raggiungerà il marito a Parigi?

