Ci siamo. Finalmente la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha una data di messa in onda. Per assistere alle nuove vicende ambientate nel grande magazzino milanese di proprietà di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), i telespettatori dovranno infatti sintonizzarsi su Rai 1 a partire da lunedì 13 settembre 2021.

La data d’inizio era in realtà abbastanza scontata (visto che proprio il 13 settembre parte un po’ tutto il palinsesto del daytime di Rai 1), ma un’ulteriore conferma arriva ora dalle pagine di Sorrisi.

Un nuovo ciclo di puntate, per la fiction daily di Rai1, che si preannuncia ricco di novità: oltre alle uscite di scena di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Rocco Amato (Giancarlo Commare) potrebbero infatti aggiungersi quelle di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), Pietro Conti (Andrea Savorelli) e della venere Anna Rossi (Francesca Carrain), visto che i tre attori non compaiono più nel cast della produzione.

Per il resto nelle scorse ore, grazie ad un video social postato in rete da Alessandro Cosentini, l'interprete di Cosimo Bergamini, si è fatta spazio anche la possibilità di un'uscita di scena di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), ma al momento si tratta soltanto di un'ipotesi.