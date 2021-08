Oltre a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che cosa serve al grande magazzino Il Paradiso delle Signore per funzionare davvero? Se avete pensato alle Veneri, la risposta è esatta.

Nella prossima stagione della fiction daily di Rai 1, in onda da lunedì 13 settembre 2021, i telespettatori dovranno così familiarizzare con il volto di una nuova commessa, che fino ad ora non era stata annunciata tra i membri del cast dell’annata numero 6.

Il Paradiso delle Signore 6, news: una nuova venere in arrivo

In questo caso, non si tratta di rumor ma di anticipazioni vere e proprie, seppur arrivate indirettamente dai profili social di Alessandro Tersigni. In una storia, l’interprete di Vittorio scherza infatti con le colleghe Lara Komar e Grace Ambrose, ossia Gloria Moreau e Stefania Colombo nella finzione scenica, e con un’altra ragazza, vestita da venere, con i capelli ondulati e rossi.

L’attrice, che non è stata taggata, a differenza delle altre due, non è né Valentina Bartolo e né Lucrezia Massari, entrambe tra le new entry annunciate. Alcuni utenti hanno però riconosciuto la ragazza misteriosa: si tratta, infatti, di Gaia Bavaro, giovane attrice nata a Milano nel 1994.

Come si chiamerà la Venere che Gaia interpreterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

