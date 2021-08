La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per cominciare su Rai 1. Anche quest’anno, tra i protagonisti principali della fiction daily ci sarà Ludovica Brancia di Montalto, interpretata da Giulia Arena. Quali saranno dunque le storyline che coinvolgeranno la giovane ereditiera “caduta in disgrazia”? A rispondere a questa domanda ha pensato, in parte, l’attrice che le dà il volto dal 2018.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, STEFANIA scoprirà che GLORIA è sua madre?

Ludovica comincerà la stagione in maniera serena con un amore corrisposto e una rivalsa personale.

Così ha detto infatti la Arena in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Insomma, da queste poche parole, è facilmente intuibile che la Brancia continuerà la sua relazione con Marcello Barbieri (Pietro Masotti), probabilmente non nascondendo più i suoi sentimenti, visto che nel finale della scorsa stagione anche l’arcigna contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ha appreso ciò che stava succedendo tra la “ricca” ereditiera e il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) nella caffetteria.

Comunque sia, al tempo stesso non è ancora chiara quale sia la rivalsa personale di Ludovica a cui ha fatto riferimento l’attrice, né se la ragazza continuerà ad avere a che fare con la sua nemica numero uno: Fiorenza Gramini (Greta Oldoni). Quest’ultima avrà rinunciato a far parte dell’organico del circolo oppure continuerà a muovere guerra alla Brancia per colpire Adelaide?

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Nell’attesa di avere una risposta a questa domanda, la Arena ha dato anche un giudizio sul suo personaggio, con il quale adesso condivide “diversi punti di vicinanza“:

Ci accomunano la perseveranza e la testardaggine e poi, mi duole dirlo, anche la gelosia…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.