Il Paradiso delle Signore 6, STEFANIA scoprirà che GLORIA è sua madre?

Manca poco più di un mese all’inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, motivo per cui i telespettatori sono sempre più curiosi di sapere che cosa succederà nelle puntate inedite in onda a partire da settembre 2021. Oggi vogliamo così concentrarci sulla giovane Stefania Colombo (Grace Ambrose), la quale ancora ignora che la capo-commessa Gloria Moreau (Lara Komar) sia sua madre…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: quale futuro per Stefania?

Al momento, in base agli indizi apparsi sui social, sono poche le anticipazioni che coinvolgono Stefania. L’unica certezza è che continuerà a lavorare in qualità di Venere al Paradiso delle Signore gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Tra le altre cose, la ragazza avrà modo di riabbracciare anche il padre Ezio, che ritornerà a Milano per stare con lei (e che, in base agli attori annunciati, sarà interpretato dalla new entry Massimo Poggio).

A quel punto, per la capocommessa Gloria sarà praticamente impossibile nascondere la sua vera identità, come invece ha potuto fare quando la zia Ernesta (Pia Engleberth), prima di ritornare a Lecco, le ha dato il permesso di restare al fianco della figlia Stefania. Quest’ultima, dunque, in che modo reagirà quando scoprirà che la madre non è morta, come invece pensa, ed è stata al suo fianco sotto mentite spoglie per diversi mesi?

Il Paradiso delle Signore 6, news: Ezio sarà buono o cattivo?

Ad oggi, ovviamente, la sua reazione è totalmente difficile da prevedere: prevarrà in lei la voglia di conoscere Gloria, nonostante le bugie che le ha raccontato. o tenderà ad allontanarsi da lei? Molto dipenderà anche dal ruolo che avrà Ezio in tutta la questione: il signor Colombo sarà un uomo dall’animo mite e conciliatore oppure un personaggio con dei lati oscuri e negativi?

