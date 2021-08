Continuano a rincorrersi i vari rumor sulla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore che, come già sapete, andrà in onda su Rai 1 a partire da settembre. Quest’oggi ci dedichiamo alla stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) che, in base ad un video apparso qualche ora fa, potrebbe non far parte di tutto il ciclo di episodi della nuova annata della fiction daily.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6: ADELAIDE e il nipote MARCO, quale rapporto tra i due?

Il Paradiso delle Signore, rumor: il video pubblicato da Alessandro Cosentini

Nelle scorse ore, Alessandro Cosentini – interprete di Cosimo Bergamini, il marito di Gabriella – ha infatti postato un video sui suoi social, dove si vede Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) scherzare sul suo ritorno nella soap.

È tornato Cosimo Bergamini. Come facciamo? Come dobbiamo fà? Io non lo so più. Non sappiamo più come mandarlo via ‘sto ragazzo. Gli abbiamo mandato via la moglie, gli abbiamo ammazzato il padre, la madre è rincog***nita. Cioè, tocca fà qualcosa…

Così pronuncia infatti Tersigni. Le parole in cui menziona indirettamente la giovane signora Bergamini, come prevedibile, hanno acceso un allarme nei telespettatori della telenovela: Gabriella uscirà effettivamente di scena? E, in tal caso, per quale motivo Cosimo, ormai trasferitosi a Parigi con la madre Delfina, tornerà a Milano senza la sua “dolce metà”? Insomma, un nuovo mistero si è aggiunto. Meno male che mancano soltanto poche settimane all’inizio degli episodi inediti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cosentini (@alessandro_cosentini)

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)