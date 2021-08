Il Paradiso delle Signore 6, il ritorno di COSIMO quanto durerà?

Soltanto qualche giorno fa, in uno dei nostri post dedicati alle anticipazioni sulla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, vi abbiamo parlato del ritorno di Cosimo Bergamini, il marito di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Attraverso i suoi canali social, Alessandro Cosentini, l’attore che lo interpreta, ha fatto sapere in effetti di essere ritornato sul set, nonostante il trasferimento del suo personaggio a Parigi con la madre Delfina.

Ma la presenza di Cosimo a Milano sarà fissa o potrebbe rivelarsi temporanea e limitata ad una manciata di episodi? Scopriamo insieme il perché di tale ipotesi…

Il Paradiso delle Signore 6: ALESSANDRO COSENTINI apparirà nella nuova stagione di DON MATTEO

Sempre su Instagram, Cosentini ha svelato ai suoi follower che farà parte della prossima stagione di Don Matteo, che andrà in onda su Rai 1. Non a caso, l’attore ha pubblicato alcuni scatti in compagnia di Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e altri volti noti della fiction. La produzione Lux Vide accoglierà dunque, almeno per un episodio, l’interprete di Cosimo.

I fan de Il Paradiso delle Signore hanno così iniziato a domandarsi se, in realtà, Bergamini tornerà a Milano soltanto per poche puntate, magari per questioni lavorative o legate a Gabriella, prima di ripartire nuovamente per Parigi. Un’ipotesi, a onor del vero, più che concreta, dato che Alessandro Cosentini non viene citato tra gli interpreti principali dei nuovi episodi della fiction daily.

Al momento in cui vi scriviamo, non c’è ovviamente certezza sulla veridicità di queste “speculazioni” degli aficionados, motivo per il quale bisognerà aspettare settembre per capire meglio quello che succederà nelle vicende del grande magazzino milanese. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

