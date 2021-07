Buone notizie per i fan di Cosimo Bergamini, il personaggio de Il Paradiso delle signore interpretato fin dalla prima stagione daily da Alessandro Cosentini. Dopo alcuni rumor, sorti sul web in seguito alla pubblicazione di alcune storie (e di cui vi avevamo dato conto), l’attore ha infatti confermato il suo ritorno nella fiction pomeridiana di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: ecco cosa ha scritto Alessandro Cosentini

“Bomber o King?“

Così ha infatti scritto Cosentini sulla sua pagina Instagram, taggando poi gli account ufficiali della soap e di Aurora Tv, la società che la produce. Tuttavia, nonostante la conferma del ritorno, è bene precisare che Cosimo, con molta probabilità, non apparirà fin dal primo episodio della sesta stagione.

Gli attori sono infatti sul set da circa due mesi, motivo per cui è facile immaginare che Bergamini non appaia nel primo gruppo di puntate. Se così sarà, la cosa darà modo ai telespettatori di scoprire come si comporterà Gabriela Rossi (Ilaria Rossi) nel periodo che trascorrerà lontana dal marito, il quale ha scelto appunto di trasferirsi a Parigi con la madre Delfina.

Non resta dunque che aspettare settembre per capire meglio quello che succederà… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

