Venerdì 20 agosto 2021 su Canale 5 assisteremo in prime time alla quarta ed ultima puntata della serie tv Ines dell’anima mia. Ecco le anticipazioni dei due episodi della serata e che concludono definitivamente la fiction:

Nel primo dei due episodi, intitolato Il seme del tradimento, Pedro è stato da pochissimo proclamato governatore del Cile e ora viene accusato dall’Inquisizione di aver ammazzato De La Hoz e di concubinato, visto che ci sono le prove della sua relazione extraconiugale con Ines. Dopo molti anni di lontananza riesce a tornare a Santiago, accompagnato da Donna Marina Ortiz de Gaete, sua moglie.

A Ines viene chiesto di rientrare in Spagna, rinunciando dunque alla sua vita in Cile, a meno che non decidesse di sposarsi: inizialmente la nostra protagonista sembra non voler cedere al ricatto, ma poi a sorpresa chiede a Rodrigo de Quiroga di diventare suo marito. Nel frattempo, i Mapuche dell’Araucania organizzano l’offensiva; il loro nuovo capo è Lautaro, ma nessuno sa chi sia.

Nel secondo dei due episodi, intitolato Fino alla fine del mondo, Pedro contro il parere di tutti organizza la spedizione per conquistare l’Araucania e annientare Lautaro, il misteriosissimo capo indi. È dunque fortemente a rischio il matrimonio di Ines e Rodrigo Quiroga, ma i due intendono sposarsi egualmente prima della partenza per la missione.

Lautaro va da Ines a Santiago e si scopre che si tratta di Felipe, il bambino mapuche che lei e Pedro avevano cresciuto come un figlio adottivo. Ora le sorti della spedizione saranno dunque decise in un duello tra Valdivia e Lautaro.