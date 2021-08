Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 31 agosto 2021:

Ferit e Ceren vogliono confessare a Serkan la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento con Eda: Selin però gioca di anticipo e racconta tutto a Serkan secondo le sue prospettive.

Selin comunica a Serkan di voler lasciare la holding e cedergli le sue azioni. Quando Serkan scopre che Eda sapeva già questa storia del contratto, le chiede come punizione di dover realizzare tre suoi desideri: Eda non accetta se prima non sa di cosa si tratta.

La Art Life rimane con un posto vuoto, quello di Selin, e ci sarà quindi bisogno di una nuova manager. Eda si ingelosisce vedendo le nuove candidate e ne propone una basandosi solo sul curriculum, una ragazza di nome Balca. Suzi invece, amica di quest’ultima, predice proprio a Balca che a breve troverà lavoro e l’anima gemella.

