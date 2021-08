Il trasferimento di Selin Atakan (Bige Onal) in Danimarca accelererà la pace tra Serkan Bolat (Kerem Bursin) ed Eda Yildiz (Hande Ercel)? In realtà, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, i due dovranno guardarsi le spalle da Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova addetta alle pubbliche relazioni della Art Life.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedì 9 agosto 2021

Love Is In The Air, trame: Balca e gli strampalati consigli dell’amica Susy

Se avete dato uno sguardo ai nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Balca sarà molto amica di Susy, una sorta di cartomante. Convinta, in base ad una premonizione della conoscente, che l’uomo della sua vita avrà le iniziali S e B, la Koçak crederà fin da subito che sia Serkan il suo principe azzurro e si rallegrerà quando verrà assunta nell’azienda per ricoprire il posto lasciato vacante da Selin.

Serkan assumerà Balca soltanto per dimostrare ad Eda che è gelosa della nuova arrivata, che intanto sembrerà farsi strada in breve tempo all’interno dell’azienda, sopratutto perché Selin, prima di lasciare la città, le avrà dato dei “consigli segreti” per gestire tutta l’intera situazione. Non a caso, la donna inizierà fin da subito a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri due protagonisti…

Love Is In The Air, spoiler: Balca cerca di impedire la rappacificazione di Eda e Serkan

Eh sì: prima di andare in Danimarca, Selin renderà Serkan partecipe del fatto che Eda sapeva che era stato Ferit (Cagri Citanak) e passare a Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz) la copia del loro contratto di fidanzamento pubblicata su tutti i giornali scandalistici della città. Anche se non se la prenderà, Serkan utilizzerà un nuovo accordo, che Eda gli avrà fatto firmare senza nemmeno leggere, per spingere la ragazza a uscire insieme a lui almeno una volta.

In pratica, per l’omissione, Eda dovrà esaudire tre desideri di Serkan: in base al primo, la donna dovrà “bussare alla porta della sua casa” all’improvviso, con in mano una confezione di popcorn, e chiedergli di guardare un film.

Inizialmente, Eda non saprà se fare a Serkan tale sorpresa ma, dopo un paio di giorni, cederà. Peccato però che, in quella stessa sera, anche Balca sarà andata dall’architetto, apparentemente per risolvere alcuni problemi di lavoro. Ovviamente, la protagonista Eda sarà infastidita alla visione della rivale nel nuovo appartamento di Serkan e farà di tutto per farla andare via; dopo ciò, interromperà la serata, non prima di avere obbligato l’ex fidanzato a mangiare tutti i “poco salutari” popcorn, come le aveva promesso.

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan fanno una scommessa su Balca

Comunque sia, i telespettatori dovranno fare attenzione ad un altro particolare: prima di andare via, Balca lascerà un orecchino nel divano di Serkan con il fine ben preciso di andare a recuperarlo l’indomani mattina. Sarà però Eda ad accorgersi della presenza dell’oggetto. Neanche a dirlo, la Yildiz intuirà le intenzioni della Koçak e si preoccuperà di restituirglielo alla Art Life, lasciandole intendere di avere compreso che cosa sta cercando di fare.

A tale discorso, Balca non si lascerà intimidire e preciserà ad Eda che non ha nessun diritto di ostacolare la sua “amicizia” con Serkan, visto che lui non è più il suo fidanzato. Come facilmente prevedibile, la Yildiz tirerà fuori gli artigli e metterà al corrente Bolat delle macchinazioni della nuova PR.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

L’uomo farà però fatica a credere a tale ricostruzione, motivo per cui farà ad Eda una proposta: se riuscirà a dimostrargli che Balca sta cercando di sedurlo rinuncerà definitivamente a riconquistarla e la lascerà in pace, accettando di averla persa per averle nascosto che Alptekin (Ahmet Somers) era coinvolto nella morte dei suoi genitori. In caso contrario, però, Eda dovrà andare a cena con lui a Parigi. Una scommessa che darà il via a una serie di divertenti situazioni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.