Come levarsi di torno la dispotica nonna Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever)? Molto semplice: fare tutto il contrario di quello che vuole. È questa la tecnica che sperimenterà Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air per cercare di arginare le interferenze della parente. Tuttavia, non è affatto detto che quest’ennesimo piano vado a buon fine…

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan fanno nuovamente l’amore

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Semiha si presenterà a Istanbul in possesso del 45% delle azioni dell’Art Life, ciò perchè sarà la socia misteriosa di Efe Akman (Ali Ersanu Duro). Da quel momento, l’anziana donna verrà mossa da un unico obiettivo: vendicarsi di tutta la famiglia Bolat a causa della morte del figlio Mustafà, avvenuta – come sapete -nel crollo di una casa estiva fatta costruire da Alptekin Bolat (Ahmet Somers) e dal suo socio Kadir con dei materiali di bassi lega.

A quel punto, Semiha farà sapere a Eda di essere disposta a far fallire l’azienda di Serkan se non troncherà il rapporto con lui. Dopo varie malefatte della nonna, compresa l’alleanza con la nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik) e l’arresto del Bolat, la Yildiz asseconderà il “ricatto” della nonna ma, alla fine, vincerà l’attrazione che sente per Serkan e farà nuovamente l’amore con lui.

Love Is In The Air, trame: Eda cerca un punto debole di Semiha

Partendo da ciò, la trama prenderà così direzioni del tutto inaspettate: dopo aver chiesto a Serkan un po’ di tempo per risolvere un problema, Eda vorrà trovare ad ogni costo un punto debole della nonna e con l’aiuto di Melo (Elçin Afacan) entrerà in possesso dell’agendina rossa di Semiha, dalla quale lei non si separa mai, dove vi è scritto il codice della sua cassaforte.

Tuttavia, la nostra protagonista andrà incontro ad un’amara sorpresa: appena aprirà la cassaforte ed avrà tra le mani un plico “sospetto”, Eda leggerà un bigliettino dove Semiha, con fare provocatorio, le avrà scritto che non può fare niente per evitare di allontanarsi di Serkan. Insomma, la Yildirim avrà previsto le intenzioni della nipote e ribadirà ancora una volta la sua posizione di potere. Proprio per questo, la Yildiz agirà di conseguenza per indispettirla definitivamente…

Love Is In The Air, spoiler: Eda chiede a Serkan di sposarla!!

Eh sì: Eda farà in modo di farsi trovare sul jet privato che Serkan starà utilizzando per recarsi ad un incontro di lavoro a Parigi. Dopo avergli dichiarato il suo amore, la Yildiz farà vedere a Bolat due anelli di fidanzamento e gli chiederà se vuole diventare suo marito. Risposta a cui il bell’architetto risponderà immediatamente di sì, pur promettendogli che anche lui, una volta che saranno in Francia, le farà la sua proposta romantica.

Dopo ciò, Eda abbandonerà ogni sua riserva con Serkan e gli parlerà apertamente di tutti i ricatti subiti da Semiha nelle ultime settimane, precisando che l’aveva lasciato soltanto poiché sotto ricatto. Ma come reagirà la “nonnina” quando scoprirà che la nipote si è rimessa con il Bolat? Di certo, non prenderà per niente bene la “sfida”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

