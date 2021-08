Non sarà facile per la perfida Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) separare la nipote Eda Yildiz (Hande Ercel) da Serkan Bolat (Kerem Bursin). Nonostante i suoi vari tentativi, la “nonnina” causerà infatti un nuovo riavvicinamento tra i protagonisti di Love Is In The Air. Non a caso, nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, i due faranno nuovamente l’amore…

Love Is In The Air, news: Semiha fa di tutto per separare Eda e Serkan

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Semiha si introdurrà negli affari lavorativi della Art Life poiché, in quanto socia segreta di Efe Akman (Ali Ersan Duro), disporrà del 45% dell’azienda. A quel punto, la Yildirim passerà alla minacce con la nipote e le dirà a chiare lettere che, se non interromperà qualsiasi tipo di rapporto con Serkan, n0n esiterà a far fallire la holding. Dopo aver fatto inizialmente resistenza, la Yildiz non avrà dunque altra scelta se non quella di comunicare a Bolat che tra di loro non può esserci futuro.

Una decisione che Eda prenderà sopratutto quando la spietata Semiha farà arrestare Alptekin Bolat (Ahmet Somers) alle Bahamas. L’uomo verrà infatti ritrovato nei pressi dell’aeroporto con una valigia piena zeppa di denaro sporco e verrà condannato ad otto mesi di reclusione. Una mossa che la Yildirim farà per vendicare la morte del figlio Mustafà, causata proprio da Alptekin.

Tuttavia, anche se troncherà con Serkan, Eda non prenderà minimamente in considerazione l’idea di farsi corteggiare dal principe Seymen (Mert Orcal), come invece l’anziana parente le consiglierà di fare…

Love Is In The Air, trame: Balca versa succo di fragola nel cocktail di Serkan e…

Partendo da questi presupposti, i telespettatori dovranno così fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito: visto che nessun tranello da lei organizzato andrà a buon fine, Semiha chiederà alla sua alleata segreta Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova PR della Art Life, di dare il colpo di grazia alla fiducia che Eda sente ancora per Serkan. Non a caso, la donna inviterà Bolat a cena fuori in un ristorante e darà il suo consenso affinché la Yildiz, accompagnata dalla nonna e da Seymen, si rechi nello stesso luogo.

Comunque sia, per tutta la durata della cena, Eda e Serkan non faranno altro che guardarsi e provocarsi a vicenda nonostante la distanza tra i loro rispettivi tavoli, tanto che la disperata Balca verserà delle gocce di succo di fragola, alimento al quale Serkan è allergico, proprio nel cocktail dell’architetto. Quest’ultimo inizierà quindi a stare male e la Koçak, come aveva previsto, si “troverà costretta” a portarlo in ospedale. Il piano, a dire il vero poco geniale, si ritorcerà però contro la PR…

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan fanno di nuovo l’amore!!!

Eh sì: attenendosi agli ordini di Semiha, che convincerà Eda ad andare a casa di Serkan per vedere se si è ripreso dal malessere, Balca si farà trovare dalla nostra protagonista con indosso soltanto una camicia dell’uomo. Visto però che vedrà il vestito della rivale appoggiato ad un divano, Eda capirà subito che la Koçak sta mentendo e la caccerà in malo modo dall’abitazione; dopo ciò, salirà nella camera di Serkan e lo troverà addormentato per via degli antistaminici che gli saranno stati somministrati per curare l’allergia.

Ad ogni modo, possiamo anticiparvi che Serkan si sveglierà nel giro di qualche minuto e l’atmosfera tra lui ed Eda si farà bollente. Nonostante tutte le loro incomprensioni, i due non riusciranno infatti a reprimere la reciproca attrazione che sentono e faranno nuovamente l’amore. Il mattino successivo, la Yildiz scapperà però prima che Bolat si risvegli, ciò perché non vorrà avere un chiarimento con lui, per non rischiare di doverlo renderlo partecipe delle continue minacce di Semiha.

Proprio per questo, appena lo incrocerà alla Art Life, Eda chiederà a Serkan un po' di tempo per risolvere un problema suo personale. La ragazza, con questa richiesta, vorrà infatti evitare che la nonna scopra che si è rimessa con l'architetto…