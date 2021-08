Nubi all’orizzonte per Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Proprio quando si starà riavvicinando all’amato Serkan Bolat (Kerem Bursin), la ragazza dovrà nuovamente rinunciare alla possibilità di un futuro insieme al fianco dell’architetto a causa delle minacce della spietata “nonnina” Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever). Vediamo insieme per quale ragione la nostra protagonista si piegherà al “ricatto”…

Love Is In The Air, trame: Semiha è la socia di Efe Akman

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Semiha arriverà ad Istanbul ed annuncerà a tutti quanti di essere la socia misteriosa di Efe Akman (Ali Ersan Duru), che si sarà ormai trasferito in Italia. Dato il 45% delle azioni in suo possesso, la Yildirim si stabilirà fin da subito all’Art Life e comincerà a dettare legge, cosa che infastidirà non poco Serkan. In ogni caso, i telespettatori dovranno fare attenzione anche alla reazione di Eda, inviperita dal fatto che la nonna si sia intromessa per l’ennesima volta nella sua vita.

La Yildiz intimerà infatti a Semiha di lasciare la città quanto prima, ma la diretta interessata le farà presente che se ne andrà via quando lei avrà ormai chiuso ogni tipo di rapporto con Serkan ed accetterà di sposare un altro uomo che considera maggiormente alla sua altezza. Ovviamente, come facilmente prevedibile, la Yildirim ce l’avrà a morte con i Bolat per via dell’incidente in cui è morto il figlio Mustafà, il papà di Eda, e non a caso Alptekin (Ahmet Somers) sparirà misteriosamente in concomitanza con l’arrivo della donna nella capitale turca…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan viene arrestato!

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Per convincere la nipote ad eseguire i suoi ordini, Semiha dirà ad Eda che rinuncerà alle sue azioni, senza far fallire la Art Life, soltanto se troncherà in maniera definitiva qualsiasi tipo di rapporto abbia con Serkan. Tra le altre cose, la Yildirim preciserà a Eda che la loro conversazione deve restare strettamente segreta, poiché in caso contrario non rispetterebbe il loro accordo.

Nel giro di poco tempo, la Yildiz non saprà dunque come agire, sopratutto poiché Bolat, in occasione dell’ultimo dell’anno, le farà capire di essere disposto a ricominciare da capo con lei, gettandosi alle spalle tutti i problemi che hanno dovuto affrontare. Scoraggiata per la situazione venutasi a creare, Eda tenderà a rimandare la “rottura” con Serkan, anche se dovrà procedere in maniera veloce quando Semiha farà arrestare l’uomo nel corso della festa nuziale di Engin (Anil Iter) e Piril (Basak Gumulcinelioglu).

Love Is In The Air, news: Eda non sa come allontanarsi da Serkan

Ovviamente, Eda capirà subito che c’è Semiha dietro l’arresto di Serkan, che verrà trattenuto per qualche ora in carcere, nonostante la tempestiva consulenza legale di Ceren (Melisa Dongel), con l’accusa di corruzione e acquisito illegale di una licenza per avviare un vantaggioso affare.

A quel punto, la Yildiz si troverà costretta a promettere alla nonna che il suo legame con Serkan è ufficialmente concluso, motivo per il quale non si farà trovare al telefono quando Semiha farà cadere i capi di imputazione contro di lui.

Fatto sta che, nelle giornate successive, Eda non potrà fare a meno di rincontrare Serkan, che inizierà a pensare – dato il suo atteggiamento freddo – che lei gli stia nascondendo qualcosa. Da un lato la Yildiz non saprà in che modo comunicare all’uomo che tra di loro è finita, dall’altro Semiha si spazientirà per il continuo tergiversare della parente e passerà alle maniere forti.

Muovendo come sempre le fila degli eventi, l'anziana donna farà quindi sì che diversi prestigiosi clienti, per via dell'arresto dell'uomo, decidano di non collaborare più con Serkan, mandando a monte alcuni affari. Per la Art Life si aprirà quindi una grossa crisi, a cui (almeno apparentemente) soltanto Eda potrà porre rimedio. La condizione sarà però quella di allontanarsi per sempre dal suo adorato "robot"…