Manette ai polsi per Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Nel corso della festa matrimoniale di Engin (Anil Iter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), l’architetto verrà infatti arrestato con l’accusa di corruzione e falsificazione di una licenza. Ovviamente dietro a tutto quanto ci sarà Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), la spietata nonna paterna di Eda Yildiz (Hande Ercel).

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedì 16 agosto 2021

Love Is In The Air, news: Semiha è la socia di Efe Akman

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando Semiha si presenterà ad Istanbul dichiarando di essere la misteriosa socia di Efe Akman (Ali Ersan Duru). A quel punto, dato il 45% delle azioni della Art Life in suo possesso, la donna pretenderà di dirigere l’azienda insieme a Serkan, ma paleserà subito ad Eda qual è il suo vero intento: se non troncherà ogni tipo di rapporto con la famiglia Bolat, sposando un uomo che trova più conveniente per lei, farà fallire l’azienda.

Spiazzata da quello che sarà un vero e proprio ricatto, Eda non parlerà della questione con Serkan, al quale si starà pian piano riavvicinando, ma in più di un’occasione ribadirà alla cara “nonnina” che non eseguirà il suo ordine. Tuttavia, Semiha non si arrenderà di fronte ai continui rifiuti della nipote e sottolineerà che non può essere innamorata del figlio di Alptekin (Ahmet Somers), l’uomo che ha causato – seppur indirettamente – la morte dei suoi genitori.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan viene arrestato

Non a caso, la Yildirim comincerà a muovere le fila per obbligare Eda ad eseguire i suoi ordini: nel bel mezzo dei festeggiamenti per le nozze di Piril ed Engin, la polizia preleverà infatti Serkan con l’accusa di corruzione e falsificazione di licenza per un importante affare. L’oggetto del contendere, se ricordate, sarà il lavoro dove Bolat, all’improvviso, avrà dovuto cercare un socio, chiedendo appunto ad Eda di scegliere quello più adeguato in base alle esigenze della Art Life.

Una storyline che vedrà anche l’intervento della nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik), la quale toglierà un foglio dalla documentazione per tentare di nascondere ad Eda che la società che ha scelto è piena di debiti. Tuttavia la Yildiz e Serkan, all’ultimo minuto, opteranno per un’altra società, mandando a monte il piano di Balca e sopratutto ottenendo la tanto agognata licenza.

Su questo affare si baserà quindi l’arresto di Bolat, anche se la Yildiz capirà subito che dietro tutto quanto c’è la nonna…

Love Is In The Air, trame: Semiha continua a ricattare Eda e…

Eh sì: furiosa, Eda si recherà infatti da Semiha, che le confermerà di aver falsificato alcuni atti per spingere la polizia ad arrestare Serkan, il quale avrà come avvocato difensore Ceren (Melisa Dongel). Nel bel mezzo del dialogo, l’arcigna nonnina dirà dunque alla nipote che sa già quello che deve fare per far uscire Bolat di prigione: lasciarlo.

Che cosa deciderà di fare quindi la Yildiz? Al termine di una visita a Serkan, detenuto momentaneamente in una cella del commissariato, Eda si sentirà male al pensiero del suo uomo rinchiuso ingiustamente tra le sbarre per tanti anni e, seppur controvoglia, prometterà a Semiha che la sua relazione con Bolat può definirsi ufficialmente conclusa.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Rispettando il patto, la Yildirim farà quindi cadere le accuse ai danni di Serkan, il quale cercherà di mettersi immediatamente in contatto con Eda (che però sembrerà sparita nel nulla). Insomma, per adesso la nonnina vincerà… ma fino a quando riuscirà a tenere lontani i due innamorati? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.