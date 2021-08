Perché accontentarsi di Serkan Bolat (Kerem Bursin) quando puoi avere un ricchissimo principe tutto per te? È questo il pensiero che sembrerà avere Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), la spietata nonna paterna di Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. La donna, disposta a tutto per impedire ai nostri protagonisti di stare insieme, farà infatti sì che arrivi a Istanbul il principe Seymen (Mert Öcal) per stringere un accordo con la Art Life. Vediamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: ecco i problemi che Semiha causerà all’Art Life

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela turca, sapete già che Semiha si introdurrà all’Art Life poiché risulterà essere la socia misteriosa di Efe Akman (Ali Ersan Duru). A quel punto, in nome del 45% delle azioni che possiede, la Yildirim passerà alle minacce con la nipote e le farà sapere che farà fallire l’azienda qualora lei non dovesse troncare ogni tipo di rapporto con Serkan al fine di sposare un uomo che considera più “conveniente”.

Da un lato Semiha agirà in quel modo perché vorrà vendicarsi di Alptekin Bolat (Ahmet Somers) per avere causato, circa diciotto anni prima, la morte del figlio Mustafà, dall’altro Eda non vorrà piegarsi agli ordini della nonna ma sarà costretta a cedere quando Serkan verrà arrestato, grazie a false accuse mosse dalla parente, per corruzione e compravendita illegale di una licenza per avviare un progetto.

A quel punto, la Yildiz accetterà di allontanarsi dal Bolat – a cui si stava riavvicinando – ma non troverà il momento adatto per parlargli.

Love Is In The Air, trame: Eda non si confida con Serkan mentre Semiha…

In tutto questo caos, occorre precisare che Semiha intimerà a Eda di non parlare per nessun motivo a Serkan di ciò che si sono dette poiché, anche in quel caso, non esiterebbe a dare il colpo di grazia finale all’Art Life.

Sconfortata da tutta la situazione venutasi a creare, Eda confiderà soltanto alle amiche quello che starà succedendo, ma non farà altro che rimandare la “resa dei conti” con Serkan. Semiha approfitterà quindi dell’indecisione della nipote per sferrare un ulteriore colpo all’azienda: diversi clienti non vorranno infatti più collaborare con la stessa appena verrà fuori la notizia dell’arresto di Bolat e del possibile tentativo di corruzione.

Anche se saranno cadute tutte le accuse contro di lui, Serkan dovrà quindi arginare la fuga degli investitori, ragion per cui Eda andrà per l’ennesima volta da Semiha per chiederle di smetterla con i vari sabotaggi. Appena la ragazza le giurerà di essere intenzionata a rompere con Serkan, la “nonnina” si impegnerà dunque a cercare dei nuovi clienti: una tattica che utilizzerà anche perché lo stesso Serkan starà cominciando a sospettare sul suo conto…

Love Is In The Air, spoiler: Mert Öcal sarà il principe Seymen

Dopo alcune ore, Semiha parlerà dunque a Serkan e Eda di un possibile accordo da stringere con il principe Seymen, discendente di una famiglia degli Emirati Arabi, attiva nell’industria petroliera e in cerca di una nuova casa nella capitale turca. Seppur dubbioso, Bolat accetterà di incontrare l’uomo, che fin da subito resterà affascinato dalla nostra protagonista.

Non a caso, in un dialogo con la sua assistente, Seymen ventilerà di trattenersi a Istanbul più del dovuto e, nel momento in cui gli verrà presentato il progetto, darà proprio all’Art Life l’incarico di costruire la sua nuova residenza. Tuttavia, in più di un’occasione, il principe tenterà di parlare con Eda: un particolare, questo, che farà felice Semiha.

Sarà allora che i telespettatori dovranno chiedersi se sia per caso proprio Seymen l’uomo che la nonna considera all’altezza della nipote. Il principe farà parte di un piano progettato dalla Yildirim nei minimi dettagli per allontanare Eda e Serkan? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.