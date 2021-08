Love Is In The Air anticipazioni: perché ENGIN è ridotto così? Prove d’amore per PIRIL…

In che modo si può fare colpo sul “severissimo” suocero? Superando una serie di difficili prove. Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, lo capirà a sue spese il povero Engin Sezgin (Anıl İlter). L’uomo conoscerà infatti in maniera decisamente particolare l’arcigno Aziz, il padre della sua “amata” Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)…

Love Is In The Air, news: Piril e Engin si sposano all’improvviso ma…

Come già sappiamo, Engin e Piril decideranno di sposarsi all’improvviso non coinvolgendo le loro rispettive famiglie. I due si recheranno dunque al Comune ed avranno al loro fianco, in qualità di testimoni, soltanto i bizzarri Leyla Haktan (İlkyaz Arslan) ed Erdem Şangay (Sarp Bozkurt). Nonostante ciò, Serkan Bolat (Kerem Bursin) organizzerà loro una festa nuziale, dove inviterà tutti i dipendenti dell’Art Life.

Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Piril inizierà a comportarsi in maniera insolita ed avrà l’impressione che qualcuno la stia seguendo. L’enigma verrà così risolto in poco tempo, dato che emergerà che quegli uomini sono gli scagnozzi del padre Aziz, al quale non avrà comunicato che ormai è diventata la moglie di Engin!!!

Love Is In The Air, trame: Piril racconta a tutti la verità sul padre

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Dopo aver tentato a più riprese di nascondere al sospettoso Engin quello che starà succedendo, Piril verrà costretta dagli assistenti del padre ad assentarsi per un intero pomeriggio; ciò avverrà quando la ragazza, in una conversazione telefonica, comunicherà finalmente ad Aziz che si è sposata. Neanche a dirlo, Engin si preoccuperà a dismisura per l’assenza della consorte ed allarmerà Eda (Hande Ercel), Serkan, Ceren (Melisa Dongel) e Ferit (Cagri Citanak) per capire se abbiano sue notizie. Nessuno saprà però dargli una risposta.

In ogni caso, la “paura” durerà poco, visto che Piril farà ritorno in azienda e sceglierà di essere sincera con i suoi amici, raccontando loro che si è discostata dal padre quando, per via di alcuni problemi sorti sul lavoro, lui ha trascorso un periodo in carcere. Anche una volta che avrà appreso la verità, Engin non si tirerà indietro ed accetterà di conoscere il suocero, certo del fatto che riuscirà a conquistarlo.

Love Is In The Air, spoiler: Engin e le prove del padre di Piril!

Ma tutto filerà liscio, esattamente come Engin spera? Assolutamente no: vi anticipiamo che Aziz lo sottoporrà a diverse prove per capire se è davvero all’altezza della figlia Piril. L’architetto verrà infatti appeso a testa in giù dagli scagnozzi del signor Baytekin e potrà scendere soltanto quando dichiarerà a chiare lettere che niente e nessuno lo potrà convincere a sciogliere il suo matrimonio. Una prima prova superata che lo porterà ad affrontarne una seconda: ritrovare la strada di casa, dopo essere stato abbandonato in un bosco!

Preso dal panico, Engin si troverà quindi nel bel mezzo di un campo da paintball, dove guarda caso staranno giocando Melo (Elçin Afacan), Erdem, Ceren e Ferit. Peccato però che nessuno dei quattro lo riconoscerà e l’uomo continuerà a vagare sperduto nel territorio. Insomma, il socio dovrà sudare parecchio per garantirsi la fiducia di Aziz. Le prove, infatti, non saranno ancora terminate… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.