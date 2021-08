Matrimonio last minute per Engin Sezgin (Anıl İlter) e Pırıl Baytekin (Basak Gümülcinelioğlu) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air: i due architetti, soci di Serkan Bolat (Kerem Bursin) alla Art Life, decideranno infatti di convolare a nozze all’improvviso, ciò per evitare che qualcuno possa intromettersi nella loro unione. Scopriamo insieme perché…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdi 13 agosto 2021

Love Is In The Air, trame: Engin chiede a Piril di sposarlo

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto prenderà il via quando Engin approfitterà di una festa organizzata da Aydan (Neslihan Yeldan) per chiedere a Piril di sposarlo di fronte a tutti i dipendenti della Art Life. La donna risponderà affermativamente alla sua richiesta, ma continuerà a rimandare il momento di presentare al fidanzato i suoi genitori.

Col trascorrere degli episodi, sarà quindi chiaro che Piril non ha affatto un buon rapporto con la sua mamma e il suo papà, visto che sarà stata cresciuta in un clima familiare piuttosto freddo, motivo per il quale si è rifugiata prima nello studio e poi nel lavoro. Una volta che troverà il coraggio di confessare tutto quanto ad Engin, per la Baytekin si apriranno così le porte della felicità…

Love Is In The Air, spoiler: Piril e Engin si sposano!

Eh sì: mentre si starà preparando per festeggiare il capodanno, Engin capirà che è arrivato il momento di concretizzare il suo rapporto con Piril e penserà di sposarla quel giorno stesso per evitare che qualcosa vada storto qualora il lieto evento venisse preparato in diverse settimane. Agendo in tale maniera, l’architetto non coinvolgerà quindi né i suoi familiari e né quelli della Baytekin, mentre in qualità di testimoni vorrà avere al fianco suo e della compagna soltanto gli “strampalati” segretari Leyla ( İlkyaz Arslan) e Erdem (Sarp Bozkurt).

Nel giro di qualche ora, Engin e Piril diventeranno dunque ufficialmente marito e moglie e comunicheranno a Serkan e a tutti i loro amici che cosa hanno appena fatto. Questo darà così il via ad una trama abbastanza complessa…

Love Is In The Air, news: Piril e Engin… festa di matrimonio interrotta!

Come prima cosa, è infatti bene precisare che Serkan non vorrà lasciare il suo migliore amico senza una festa nuziale e chiederà a tutti i dipendenti della Art Life di aiutarlo a realizzarla nel minor tempo possibile. Tuttavia, Bolat dovrà affrontare un piccolo imprevisto che lo porterà ad arrivare in ritardo ai festeggiamenti: data l’alleanza stretta con Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), la terribile nonna di Eda (Hande Ercel), la nuova PR dell’azienda Balca Koçak (İlayda Çevik) simulerà la presenza di un ladro nel suo appartamento per convincere Serkan a stare con lei la notte di Capodanno, ciò al fine di proteggerla!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Comunque sia, Balca non riuscirà a trattenere a lungo l’uomo, che deciderà di andare da Engin e Piril col fine di trascorrere l’ultima notte dell’anno anche insieme ad Eda. E sarà proprio lì che un evento improvviso costringerà gli sposini e tutti gli invitati a interrompere i festeggiamenti. Di che cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.