Settembre 2021, Love is in the air e Brave and beautiful quando andranno in onda?

Recentemente sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per l’autunno 2021, che ci aiutano (quanto meno parzialmente) a comprendere come saranno posizionate le soap di Canale 5 a partire da settembre.

Se è infatti vero che sugli orari di Beautiful e Una vita non c’è alcuna insicurezza (i Forrester peraltro dovrebbero essere gli unici ad esserci sette giorni su sette), al momento è più difficile capire quando andranno in onda le due produzioni turche che stiamo conoscendo quest’estate: Brave and beautiful e Love is in the air (ce n’era una terza, Mr Wrong, ma come avete visto è già terminata in quanto si componeva di pochi episodi).

I palinsesti autunnali al momento non svelano ancora ufficialmente tutto, ma una cosa è certa: è previsto uno “spazio soap” dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 17,15 e dunque sarà proprio quel segmento che vedrà protagonista uno dei due programmi (o entrambi, se si dovesse decidere di “spezzettarli” in puntate di durata minore). Nell’istante in cui scriviamo ci risulta una certa propensione per Love is in the air, ma in sedici anni di Tv Soap ci siamo abituati al fatto che – in materia di programmazione tv – le decisioni spesso cambiano anche all’ultimo minuto. Dunque ci riserviamo di tornare sull’argomento tra qualche tempo.

Quanto al sabato, già da settembre inizierà Amici di Maria De Filippi, che quest’anno partirà prima del solito e quindi farà saltare le soap che al momento occupano quella fascia (rimarrà solo Beautiful dalle 13,40 alle 14,10).

Ci sarà poi da capire cosa succederà la domenica: salvo successivi cambiamenti, nel giorno festivo le soap opera andranno in onda dalle 14,00 alle 16,15 e l’unica che viene citata nei palinsesti è Beautiful, che aprirà la fascia. È facile pensare che anche Una vita sarà in programmazione di domenica, ma per ora non è dato sapere se sia prevista anche qualche soap turca. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.