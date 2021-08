Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 1 e lunedì 2 agosto 2021: L’incidente col tandem fa sì che Florian debba essere ricoverato in ospedale; Maja è molto in ansia per lui.

Andrè tenta di falsificare i risultati dell’elettroencefalogramma, in modo che Michael non scopra il suo imbroglio; il dottore però nutre dei dubbi…

Werner e Robert sono felici dei falsi progetti di Erik e che riguardano l’hotel termale. I due decidono di accettare.

Lucy scopre con disappunto che circola un annuncio messo dal padre per cercare una donna. A quel punto, la ragazza chiede aiuto a Joell affinché i suoi genitori possano riconciliarsi, ma il suo piano sembra essere destinato all’insuccesso.

Mentre si trova in ospedale, Florian sogna Maja e capisce ciò che prova per lei. Comunque lui non ha niente di grave e viene dimesso: subito corre da lei e assistiamo a un momento molto romantico!

