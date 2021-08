Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 12 e venerdì 13 agosto 2021: Andrè tenta di convincere Werner di aver recuperato tutti i suoi ricordi.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André confessa a Werner di averlo truffato e…

Erik dice ad Ariane di essere convinto che Cornelius, il consorte di Selina, sia in realtà ancora vivo ma che sia volontariamente scomparso in quanto coinvolto in un gigantesco scandalo finanziario. E Maja potrebbe sapere tutto ciò!

Un litigio con Werner fa sì che Amelie decida di licenziarsi e, con il denaro vinto alla lotteria, acquista un rifugio per animali.

A Maja giunge una cartolina da una sua amica, Carina. Erik la trova ma pensa che la calligrafia sulla cartolina sia quella di Cornelius von Thalheim.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)