Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 14 e domenica 15 agosto 2021:

Assistiamo a un ricatto messo in opera da Erik: l’uomo dice a Maja di sapere che suo padre è vivo e dunque, se non vuole che la faccenda diventi di dominio pubblico, la ragazza dovrà quanto prima convincere Florian ad accettare che venga costruita la strada per l’accesso all’albergo termale.

Vanessa si sveglia dall’anestesia: davanti a lei c’è Michael, il quale spiega a Vanessa che la dottoressa Petrova ha commesso un errore durante l’operazione…

Vanessa chiede a Michael se avrà ancora la possibilità di tirare di scherma, ma la risposta del medico è sconfortante!

