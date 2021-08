Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 20 e sabato 21 agosto 2021:

Shirin decide di aiutare Maja a sbrogliarsi da una situazione non facile con Florian, ma Maja le spiega chiaramente che il perdono per i fatti passati non è automatico. Shirin comunque non si arrende e viene ingaggiata al Furstenhof come cameriera.

Tra Rosalie e Michael sembra andare tutto nel migliore dei modi, ma Andrè dice alla donna che lei è solo una “sostituzione” di Natascha. Ciò fa soffrire molto Rosalie…

Il rifiuto di Florian di costruire la strada d’accesso per l’hotel fa arrabbiare molto Erik che, spinto da Ariane, decide di incendiare il bosco. Ma l’uomo viene sorpreso da Florian…

