Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 24 e mercoledì 25 agosto 2021:

Shirin finge un’eruzione cutanea truccandosi il collo, in seguito pubblica un video sul suo blog fingendo di essere guarita all’improvviso ed esaltando le proprietà delle acque della fonte termale.

Benjamin ha detto a Cornelia che non vuole vederla più e adesso lei è disperata! Per risolvere il problema, Werner e Robert le consigliano di scrivere una lettera al figlio.

Michael capisce che Max Richter è un suo parente: la storia dei fantasmi di Bichlheim è già stata scritta da Michael per Fabien e non ci sono state conseguenze di alcun tipo, quindi non esistono maledizioni e Joell può tranquillamente scrivere il suo racconto!

Michael e i Sonnbichler cercano di tirare su di morale Vanessa, che è convalescente.

