Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 7 e domenica 8 agosto 2021:

Dovendo per forza di cose attraversare il suo terreno, la costruzione della strada per l’Hotel Termale è legata all’eventuale permesso di Florian, ma lui non vuol saperne di concedere il benestare e quindi il progetto si arena.

Amelie non trova più il biglietto con cui ha vinto alla lotteria: la donna, mentre passeggia nel bosco con Vanessa, perde il portafoglio; verrà trovato da Hildegard ma per una serie di motivi andrà a finire nel forno della cucina dei Sonnbichler. In realtà, il biglietto fortunatamente era da un’altra parte!

Maja pensa all’iniziativa “Adottare un albero”, al fine di trovare i fondi per il rimboschimento del parco.

Rosalie non accetta il denaro di Andrè e lo spinge a dire la verità a Werner e anche Leentje – stanca delle tante bugie – adotta lo stesso atteggiamento.

Rosalie vuole cercare di evitare che Werner venda la palazzina nella quale vivono molti suoi colleghi e così spiffera la verità a Werner. Il risultato è che André viene cacciato in malo modo!

