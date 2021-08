Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre 2021:

Nonostante il parere contrario di Maja, Shirin mette in atto un piano per convincere Florian ad acconsentire al progetto dell’hotel: fa credere al ragazzo di aver un’eruzione sul collo, poi miracolosamente guarita grazie all’acqua della sorgente. Florian, però, sospetta che qualcosa non vada…

Cornelia è devastata per il rifiuto da parte del figlio di vederla. Robert la conforta come meglio può e anche Werner tenta di aiutarla con dei consigli.

Joell fa fatica a stare lontano dalla “storia maledetta”. Quando Michael gli rivela di aver trascritto la storia senza subire conseguenze, lo scrittore è finalmente sollevato: si tratta dunque solo di una leggenda?

Nel tentativo di tirare Vanessa su di morale, Hildegard, Alfons e Michael passano la serata a fare con lei dei giochi di società. Il vecchio concierge, però, finisce per prendere tutto un po’ troppo sul serio…

Incoraggiato da Selina, Christoph si candida alle elezioni come consigliere regionale. Poco dopo, però, Ariane mostra all’amica del materiale compromettente sull’uomo…

Leentje vorrebbe fare una piccola escursione nella natura con André. Lui, però, non sembra gradire…

Florian accusa Maja di essere complice di Shirin, ma lei nega di aver aiutato l’amica a mettere in piedi il suo inganno. Poco dopo, però, il ragazzo scopre che i dolori di stomaco di André sono scomparsi anche grazie all’acqua della sorgente e si scusa con Maja…

Vanessa è a pezzi: a causa dell’operazione, non può camminare ed è bloccata a letto. Fortunatamente Max ha un’idea per tirarla su di morale!

Florian inizia a valutare l’idea di acconsentire alla costruzione della strada di accesso all’hotel e di far spostare l’albero simbolo del suo amore con Maja. Nel frattempo, quest’ultima decide di confessare la verità al fidanzato. Sarà troppo tardi?

Selina è sconvolta dalla scoperta che Christoph ha corrotto il terapista di Ariane e dice all’uomo di ritenerlo inadatto a un ruolo di consigliere comunale: se vuole davvero entrare in politica, deve diventare una persona migliore!

La sua piccola avventura nella natura si trasforma in un vero incubo per André: non solo piove, ma il materasso ad aria si rompe e gli animali selvatici sembrano annidarsi nel sottobosco. Ciononostante, l’uomo fa del suo meglio per nascondere la propria paura a Leentje…

