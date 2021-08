Grandi novità sono in arrivo sul fronte del casting. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore conosceremo infatti finalmente un personaggio destinato ad essere fondamentale nel corso della diciassettesima stagione della soap…

Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin è l’ex migliore amica di Maja

Come non ricordare l’ingresso in scena di Maja von Thalheim (Christina Arends), presentatasi improvvisamente al Fürstenhof vestita da sposa? Come certamente ricorderete, la ragazza arrivò infatti a Bichlheim per cercare la consolazione della madre adottiva Selina (Katja Rosin) dopo aver annullato all’ultimo minuto le proprie nozze…

Il giorno stesso del suo matrimonio, Maja scoprì infatti che il futuro marito la tradiva con niente altri che la sua migliore amica: Shirin Ceylan! Un’umiliazione troppo grande per la von Thalheim, che decise di lasciare tutto e voltare pagina, iniziando una nuova vita al Fürstenhof.

Il suo passato, però, continuerà a tormentarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin arriva al Fürstenhof

Tra qualche giorno al Fürstenhof si presenterà infatti Shirin! E, inutile dirlo, Maja non ne sarà esattamente entusiasta. Pentita per aver tradito la fiducia dell’amica, la Ceylan arriverà infatti all’hotel a cinque stelle con l’obiettivo di farsi perdonare. Un’impresa che si rivelerà più ardua del previsto…

Se con il tempo il rapporto tra le due ex migliore amiche si risanerà, un avvenimento assolutamente inaspettato rischierà di vanificare gli sforzi di entrambe: Shirin finirà infatti per innamorarsi dello stesso uomo amato da Maja. E a quel punto la Ceylan dovrà fare una scelta…

Tempesta d’amore, casting news: Merve Çakır interpreta Shirin Ceylan

Il personaggio di Shirin Ceylan verrà interpretato da Merve Çakır, giovanissima attrice originaria di Amburgo con radici turche. Classe 1994, la talentuosa interprete tedesca ha già avuto ruoli minori in alcune serie televisive d’Oltralpe, oltre che quello di protagonista in un breve film (“Su Gibi”).

Con il suo ingresso a Tempesta d’amore nel corso della puntata puntata 3453 Merve Çakır avrà il suo primo ruolo fisso in una serie di distribuzione internazionale. E possiamo anticiparvi che il suo personaggio è davvero destinato a lasciare il segno… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

