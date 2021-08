Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 28 e domenica 29 agosto 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie entra in politica (contro Christoph)!

Christoph conferma a Selina di aver chiesto a Schulz di esercitare del pressing sul terapista di Ariane per poter ottenere delle prove contro di lei. Selina si rende conto che è stata Ariane a farle trovare i documenti e si fa promettere da Christoph di non utilizzare in futuro metodi che non siano leciti.

André, pur controvoglia, passa una notte all’aperto con Leentje, ma i due vengono sorpresi da un temporale…

Maximilian lancia ad Alfons una sfida di pattinaggio e il concierge in tal senso lo sorprenderà!

Erik ricatta ancora Maja affinché convinca Florian a far costruire la strada d’accesso: l’uomo la minaccia di rivelare che Cornelius non è morto.

Florian alla fine concede il permesso, ma a condizione che il vecchio albero tanto amato da lui e da Maja venga trapiantato.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)