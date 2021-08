È un periodo di grandissime novità quello che sta attraversando Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Dopo aver trovato l’amore con Max Richter (Stefan Hartmann), la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti ad affrontare una situazione inaspettata che potrebbe stravolgere la sua esistenza…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa e Max innamorati

Dopo essere rimasta lontana dai riflettori per qualche tempo, nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda in Italia Vanessa è finalmente tornata a far parlare di sé, anche se non in circostanze positive.

Come sappiamo, la ragazza sta infatti affrontando un periodo difficile a causa della scoperta della relazione tra Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia (Deborah Müller), ma soprattutto del grave problema al ginocchio che sta mettendo a rischio la sua carriera di schermitrice.

Ebbene, purtroppo la situazione è destinata a peggiorare, tanto che la giovane Sonnbichler sprofonderà in una spirale di depressione. Sarà proprio in queste circostanze, però, che Vanessa si avvicinerà a colui che è destinato a diventare il suo grande amore: Max!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa sospetta di essere incinta

Come spesso accaduto in passato a Tempesta d’amore, per questa nuova coppia la strada verso la felicità sarà a dir poco tortuosa, tanto che entrambi rischieranno più volte di perdere la speranza di poter coronare il loro sogno. Alla fine, però, l’amore trionferà!

Per Vanessa e Max inizierà un periodo da sogno in cui entrambi potranno finalmente assaporare ogni istante della loro vita da coppia. A rendere ancora più speciale il momento, si aggiungerà un maialino di nome Chantal, che entrerà a far parte della famiglia. Le sorprese, però, non sono finite…

A poche settimane dall’inizio della loro relazione, Vanessa inizierà infatti a sospettare di essere incinta del fidanzato! Temendo la reazione di quest’ultimo, la ragazza nasconderà inizialmente i suoi sospetti, ma poi – incoraggiata da Cornelia – deciderà di aprirsi con lui.

Ebbene, inizialmente Max prenderà bene la notizia, sorprendendo positivamente la sua amata. Quando però arriveranno i risultati del test di gravidanza, però, la reazione di Richter tradirà i veri sentimenti di quest’ultimo…

