Vanessa si innamora di Max, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia, il suo mondo gira intorno a Robert (Lorenzo Patané). Nella prossima stagione della soap, però, le cose cambieranno: Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) riuscirà infatti a lasciarsi alle spalle la dolorosa storia con Saalfeld e ad innamorarsi di nuovo. Anche questa volta, però, i guai saranno dietro l’angolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa lascia Robert e viene operata

Non è certo un segreto che frequentare il proprio capo fresco di separazione sia una pessima idea. E ben presto se ne accorgerà anche Vanessa! Dopo aver capito di essersi innamorata di Robert, la ragazza si è trovata a lottare contro dei sentimenti sempre più difficili da nascondere. E alla fine la situazione esploderà…

Rendendosi conto che il suo amato non la ricambia e che la situazione non è destinata a cambiare nemmeno in futuro, alla fine la Sonnbichler deciderà di mettere fine alla sua relazione con Saalfeld. Non per questo, però, i sentimenti svaniranno…

Già a pezzi per la separazione, la povera ragazza sarà persino costretta ad assistere allo sbocciare dell’amore tra il “suo” Robert e Cornelia Holle (Deborah Müller). Una sofferenza davvero difficile da sopportare e a cui presto si aggiungerà un tipo di dolore di tutt’altro tipo.

In questa già complessa situazione, Vanessa si troverà infatti ad affrontare la rottura di un menisco: un infortunio che potrebbe segnare la sua carriera. Come se non bastasse, l’intervento che doveva essere risolutorio avrà un esito disastroso. E a quel punto alla ragazza cadrà il mondo addosso!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa si innamora di Max

Insomma, per la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si tratterà di un vero e proprio periodo da incubo. Proprio quando le cose non sembreranno poter andare peggio, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: la ragazza ritroverà l’amore!

Dopo il drammatico intervento chirurgico, Vanessa finirà infatti per avvicinarsi ad un nuovo personaggio di cui vi abbiamo già parlato tempo fa: Max Richter (Stefan Hartmann). Quest’ultimo starà vicino alla Sonnbichler durante tutta la convalescenza, aiutandola a ritrovare il sorriso e la voglia di vivere. Nascerà così una bella amicizia, che presto si trasformerà in qualcosa di più.

Ci sarà però un problema: se Vanessa capirà velocemente di essersi innamorata di Max, lui non sembrerà provare sentimenti profondi per lei. E così, quando capirà che il suo amato cerca solo un po’ di “divertimento”, la Sonnbichler lo respingerà. Il peggio deve però ancora arrivare…

Invece che avvicinarsi a Vanessa, con il tempo Max finirà infatti per innamorarsi di un’altra donna. E così la povera nipote di Alfons si ritroverà ancora una volta con il cuore spezzato…

