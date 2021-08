Venerdì 6 agosto termina (per ora) la programmazione di Un posto al sole, concludendo una stagione dal trend piuttosto positivo dal punto di vista degli ascolti. Con l’andare avanti delle puntate e dei mesi, infatti, coloro che hanno seguito la soap sono aumentati fino a superare quasi sempre il 7% di share (ma ci sono state anche punte dell’8).

Ora l’appuntamento è fissato per il 23 agosto e subito si chiarirà un piccolo “mistero” che ha caratterizzato l’ultima settimana prima della pausa. In questi giorni, infatti, Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) sta portando avanti con decisione l’idea di una campagna pubblicitaria che rilanci il suo pastificio e, per far questo, intende trovare il testimonial adatto a far breccia nel pubblico.

Alla fine, il testimonial sarà individuato in un noto artista che il pubblico della soap già conosce: parliamo del popolare cantante Andrea Sannino, che ha già fatto una partecipazione a Upas ai tempi della storia tra Vittorio (Amato D’Auria) e Alex (Maria Maurigi) e che stavolta interverrà in una storyline molto diversa dalla precedente (qui si tratta infatti di realizzare uno spot che pubblicizzi la pasta prodotta dall’azienda di Fabrizio).

Occhio però alla realizzazione del filmato, perché la presenza a Napoli di Alice (Fabiola Balestriere) rischierà di creare un bel problema: la nipote di Marina (Nina Soldano), infatti, farà circolare sul web il backstage dello spot, cosa che non avrebbe dovuto assolutamente fare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

