Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 23 a venerdì 27 agosto 2021: Una sia pur piccola disattenzione di Patrizio rischia di provocare seri danni al piccolo Federico. Filippo entra in crisi dopo una mail inattesa da parte di Viviana. Mentre Marina riceve la visita di sua nipote Alice, Fabrizio è impegnato nella realizzazione dello spot della pasta Rosato.

L’incidente occorso a Federico produce conseguenze nel rapporto tra Patrizio e i suoi genitori, ma anche sulla storia tra il giovane e Clara; ci potrebbero essere conseguenze anche sul rapporto tra la Curcio e Alberto Palladini. Indeciso sul fatto di raggiungere o meno Serena e Irene, Filippo deve pure decidere se rispondere a Viviana. La preparazione dello spot per il pastificio Rosato provoca tensioni e sorprese, specialmente per Marina.

Ornella e Raffaele lanciano un segnale distensivo verso Patrizio e Clara, ma quest’ultima viene spiazzata da un gesto inaspettato di Alberto. Serena si trova ancora in vacanza con Irene e non riesce a far avvicinare a lei Filippo, che piuttosto sembra essere rimasto alquanto colpito dalla leggerezza di Viviana. Fabrizio la prende male quando scopre che Alice ha condiviso sul web il video del backstage dello spot.

Terminate le vacanze con Michele, Silvia è pronta ad affrontare il ritorno a Napoli. La dichiarazione di Alberto ha mandato Clara in tilt, proprio quando Patrizio è sempre più deciso a impegnarsi nella sua relazione con la ragazza. Jimmy continua a pensare a Cristina, mentre Bianca sta vivendo un difficile momento.

Un piccolo incidente allo studio accresce il rancore di Renato Poggi nei confronti di Susanna. Divisa tra Michele e Giancarlo, Silvia alla fine parla dell’argomento a Mariella, che però ora si ritrova in una posizione difficile…

