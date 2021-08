Un sempre più “zelante” Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è così innamorato di Clara (Imma Pirone) da voler cercare di renderle più facile la vita quotidiana e lavorativa. E così il ragazzo, animato dalle migliori intenzioni, ha proposto alla sua fidanzata di essere lui a occuparsi di tanto in tanto del figlio Federico. Sarà stata una buona idea?

La prima occasione in cui il giovane Giordano ha trascorso del tempo con il bambino è tutto sommato andata bene, ma – nelle ultime puntate di Upas andate in onda prima della pausa (la soap riprende il 23 agosto) – avrete sicuramente notato che mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli) è sempre più dubbiosa circa il rapporto stabilitosi tra suo figlio e la Curcio. Avrà ragione? Quel che è certo è che le cose stanno per complicarsi e non poco!

Clara, che ha avuto modo di captare una parte di un discorso fatto dalla Bruni a Giulia (Marina Tagliaferri), è evidentemente rimasta turbata ascoltando le parole della dottoressa e ha subito cercato di sollevare Patrizio dall’incarico che lui stesso aveva assunto con Federico. Ma ciò non basterà ad evitare un precipitare degli eventi…

Occhio alla ripresa della soap partenopea di Rai 3: già nelle primissime puntate assisteremo a un “errore” di Patrizio che provocherà un incidente potenzialmente pericoloso per Federico. Da qui in poi ci saranno conseguenze a catena, visto che il clima tra Raffaele (Patrizio Rispo), Ornella e lo stesso Patrizio si farà per un attimo piuttosto cupo. Ma il vero problema non sarà questo…

Quanto accaduto al bimbo, infatti, genererà forti attriti tra Patrizio e Clara, con Alberto (Maurizio Aiello) che ovviamente non mancherà di esprimere le sue vivaci rimostranze. L’uomo non si limiterà a questo: una sua inattesa dichiarazione produrrà grande confusione in Clara!

Che il Palladini voglia tornare alla carica con la sua ex? O si tratterà di altro? Lo scopriremo nell’ultima decade di agosto e – già che ci siamo – vi anticipiamo che in generale dai giovani della fiction potrebbero arrivare presto nuovi e interessanti spunti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

