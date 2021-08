A partire da stasera (30 agosto), a Un posto al sole inizia una storyline dai risvolti noir che ci farà compagnia per diverse settimane. Come già probabilmente sapete, la storia riguarda Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) ma finirà per coinvolgere anche altri personaggi della soap e persino il buon Renato Poggi (Marzio Honorato).

Nelle precedenti puntate abbiamo visto Susanna confessare a Niko (Luca Turco) di amarlo ancora e proprio stasera vedremo il giovane molto turbato dopo tale dichiarazione. Sarà Angela (Claudia Ruffo) ad aiutare il fratello a vedere chiaro nel suo cuore e così il ragazzo, dopo averci riflettuto, andrà allo studio per parlare con la sua ex. Il problema è che… la troverà in una pozza di sangue! Chi è stato?

Ovviamente tutti saranno dispiaciuti dell’accaduto e inizieremo “stranamente” a vedere Renato particolarmente scosso, ciò mentre le condizioni di salute della povera Susanna non saranno affatto buone. Le indagini della polizia saranno condotte dall’ispettore Torre (Claudio Botosso) e verteranno fin da subito sulle frequentazioni della ragazza.

Con il trascorrere degli episodi, però, emergerà qualcosa di inaspettato: vedremo Renato togliersi un peso parlando con il figlio… Eh sì, fino a quel momento l’uomo avrà taciuto un particolare non da poco: quello di aver visto la Picardi junior proprio la sera in cui ha subito l’aggressione che l’ha messa in pericolo di vita. Perché non l’ha detto prima?

Quel che è certo è che, anche quando Renato spiegherà tutto alla polizia, qualche tensione (anche familiare) non mancherà. Così come non mancheranno le conclusioni a cui arriverà la polizia: il principale sospettato per il tentato omicidio di Susanna abita a Palazzo Palladini! Le cose staranno davvero così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

