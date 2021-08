Parte proprio in questi giorni una nuova storia che inizialmente sembrerà romanticissima ma che nel giro di pochissime puntate si trasformerà in un vero e proprio giallo! Tempo addietro, quando si parlò del ritorno di Susanna (Agnese Lorenzini) a Un posto al sole, vi anticipammo che questo rientro avrebbe portato nella soap “qualcosa di forte”. A dire il vero, per assistere al concretizzarsi di tale spoiler c’è voluto più tempo del previsto, ma ora la trama in questione è finalmente in partenza e sicuramente creerà molto interesse nei telespettatori.

Si comincia dunque con Susanna che torna “all’attacco” nei confronti di Niko (Luca Turco), non avendo più dubbi sul fatto che sia proprio lui l’uomo che vuole. Questo ritorno d’interesse però spiazzerà il giovane Poggi, che ancora non è riuscito a dimenticare del tutto il grande torto subito dalla Picardi tempo fa.

Niko cercherà a quel punto l’aiuto e la capacità di discernimento di Angela (Claudia Ruffo), la quale gli farà capire che, se esiste ancora del rancore, vuol dire che c’è altrettanto amore!

Il nostro protagonista, convinto dalle parole della sorella, vorrà quindi parlare di nuovo con Susanna e andrà allo studio, dove però troverà la sua ex per terra e con tanto sangue intorno! La Picardi, insomma, è stata aggredita: da chi? Quel che è certo è che le sue condizioni di salute desteranno forti preoccupazioni!

Mentre la notizia dell’aggressione giungerà a Palazzo Palladini e tutti ne resteranno sconvolti, partiranno le indagini dell’ispettore Torre (Claudio Botosso) che subito si concentreranno sulle recenti frequentazioni di Susanna. Ma… riuscirà Niko a non restare coinvolto nelle investigazioni della polizia? Insomma, a Upas si apre una nuova storyline tutta da seguire…

