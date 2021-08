È ormai da diverso tempo che vi stiamo accompagnando con le nostre anticipazioni verso un colpo di scena i cui effetti si vedranno nella nuova stagione di Un posto al sole (in partenza il 23 agosto), ma di cui avremo un “assaggino” già venerdì 6, ovvero nell’ultima puntata di quest’annata prima di una pausa di due settimane.

L’arcano – ormai lo sapete – riguarda una fantomatica “donna del passato” che torna nella vita di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), proprio quando lui si trova in una situazione piuttosto delicata per via della perdita di memoria. Il nostro rumor ha provocato di recente diverse ipotesi, che però riguardavano un passato… troppo remoto!

La donna che torna è infatti Viviana Carlino (Angela Bertamino), con cui Filippo ha avuto una breve frequentazione alcuni anni fa (neanche troppi a dire il vero) e che ora rivedremo intenta a scrivere una mail al Sartori. Quest’ultimo in teoria dovrebbe raggiungere Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) che sono ancora in vacanza, ma chissà che il rientro in scena di Viviana non lo mandi in crisi…

Insomma, la storia di “Filippo senza memoria” sembra ben lontana dalla sua conclusione e i fan che speravano in una risoluzione veloce della vicenda… pare proprio che dovranno pazientare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

