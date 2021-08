Anticipazioni puntata 1227 di Una vita di giovedì 12 e venerdì 13 agosto 2021: Gli abitanti di Acacias accolgono Cesareo con molto affetto. Nel frattempo, Arantxa giunge nel quartiere per assistere al matrimonio di Cinta ed Emilio, ma finisce per rivedere anche il guardiano: i due, pur volendosi ancora bene, sanno di non poter stare insieme avendo due stili di vita assai differenti.

Grazie al suo nuovo fratello Julio, Cinta riesce a ricevere i documenti che mancavano e che le consentiranno dopo il matrimonio di partire per l’Argentina.

Mendez irrompe in casa di Genoveva e l’arresta per la morte di Marcia; la Salmeron non ci mette molto a capire che Felipe sapeva tutto e non ha impedito l’arresto.

Camino rassicura Ildefonso sul fatto che adesso lei sia pronta a sposarsi, ma poi arriva in chiesa con molto ritardo; dopo le promesse nuziali di Cinta ed Emilio, si passa proprio a Ildefonso e Camino, ma quest’ultima, al momento di pronunciare il sì, non proferisce parola preoccupando tutti!

