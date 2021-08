Anticipazioni puntata 1228 di Una vita di sabato 14 e domenica 15 agosto 2021:

Alla fine di un lungo e trepidante silenzio, Camino pronuncia finalmente il “sì” e così tutta Acacias festeggia i quattro novelli sposi.

Cesareo comunica la notizia dell’arresto di Genoveva e dunque, dopo la gioia per il doppio matrimonio, nel quartiere cala il gelo. Tra gli abitanti, qualcuno è sicuro della colpevolezza della Salmeron e chi invece pensa che sia il caso di concederle il beneficio del dubbio…

Liberto e Ramon cercano di convincere Felipe a non dare per certo che Genoveva sia colpevole. Il legale riflette e alla fine decide di essere il difensore della donna; poi, però, quando si reca in commissariato per informare la moglie, scopre con estremo turbamento che Genoveva ha scelto come avvocato Javier Velasco!

