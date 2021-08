Anticipazioni puntata 1230 di Una vita di lunedì 16 e martedì 17 agosto 2021: Felicia resta alquanto sorpresa quando apprende che Marcos Bacigalupe ha indagato sulla sua vita.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 15 agosto 2021

Josè Miguel parla a Bellita della proposta ricevuta da Mister Golden per girare dei film in California. Bellita vorrebbe rimanere ad Acacias, ma ora non se la sente di spegnere l’entusiasmo del consorte.

Armando propone a Ramon di unirsi al Partito Liberale.

Antonito si mette alla prova in qualità di padre con il figlioletto Moncho.

Avviene un guasto alle tubature e così Rosina e Liberto – facendo seguito a proposta di Servante – sono costretti a trasferirsi alla pensione, che proprio Servante vorrebbe trasformare in un locale elegante.

A Felipe giungono due lettere in grado di turbarlo, da parte di Santiago Becerra e di Genoveva. Quest’ultima intanto continua dalla prigione a tessere le sue trame, fino a ricevere la misteriosa visita di un investigatore.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)