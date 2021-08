Anticipazioni puntata 1231 di Una vita di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto 2021: Innervosito dalle insinuazioni di Felicia Pasamar, Marcos sembra voler lasciare Acacias.

Laura è molto premurosa nei confronti di Felipe, cosa che però sembra creare disagio all’avvocato.

Dopo la notte alla pensione, Rosina si alza di umore nero e solo il cibo sembra poterla calmare.

Per convincere Josè Miguel a non andare via da Acacias, Bellita tenta di spaventarlo facendogli notare tutti pericoli che potrebbero incontrare. Ma l’uomo ormai sembra aver deciso!

Jacinto prova a fare pace con Marcelina, ma le cose peggiorano ancora di più.

Ramon pare disposto ad accettare la proposta di Armando.

Genoveva esercita pressioni su Laura e la costringe ad allearsi con lei. Successivamente, il suo avvocato le annuncia che può tornare libera.

