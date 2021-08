Anticipazioni puntata 1221 di Una vita di lunedì 2 e martedì 3 agosto 2021: Felicia annuncia ai vicini il fidanzamento di Camino e Ildefonso, aggiungendo che le nozze avverranno insieme a quelle di Cinta ed Emilio.

Ildefonso fa un discorso molto accorato, ma poi Camino si limita a ringraziarlo per le sue parole senza aggiungere altro.

Servante vorrebbe convincere Fabiana a prendere parte a un concorso che premia la pensione migliore.

José Miguel parla a Bellita della passata relazione con Rocio dalla quale è nato Julio. Quest’ultimo viene ufficialmente presentato in famiglia.

Cesareo svela al commissario Mendez che la donna vista nel parco accanto al luogo in cui Marcia è stata uccisa somigliava a Genoveva. Il poliziotto va quindi dalla Salmeron a chiedere spiegazioni, e Genoveva cerca a quel punto di mettere in cattiva luce il povero guardiano. Mendez tuttavia non si fa prendere in giro…

