Anticipazioni puntata 1232 di Una vita di venerdì 20 e sabato 21 agosto 2021: Felicia riprende dal cestino il biglietto del concerto donatole da Marcos, con il quale vorrebbe scusarsi; lui però non arriva e, il giorno dopo, la Pasamar lo vede in compagnia di una donna mai vista.

Grazie a un dialogo con Jacinto, Fabiana si rende conto che Servante ha di sicuro un ruolo nelle recenti disavventure idrauliche di Liberto e Rosina.

Ramon comunica ai familiari che intende entrare in politica.

Bellita non è riuscita in nessun modo a dissuadere Josè Miguel dal partire per gli Stati Uniti, prospettiva che – anzi – rende l’uomo sempre più contento!

Genoveva rientra a casa dopo l’uscita dalla prigione, ma c’è tensione tra lei e Felipe e le cose peggiorano dopo che lui le mostra la lettera di Santiago: l’avvocato intende lasciarla, ma subentra un litigio e lei reagisce male, fino a svenire dopo aver battuto la testa contro un mobile!

