Anticipazioni puntata 1233 di Una vita di domenica 22 agosto 2021: Genoveva si riprenderà, ma si teme che possa accadere qualcosa al bambino. E in effetti alla donna sopraggiunge una crisi respiratoria mentre è in ospedale.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA, qualcuno le crederà ancora?

Marcos Bacigalupe e Felicia hanno un chiarimento e lui organizza un pranzo al ristorante insieme a Rosina, Liberto e sua figlia Anabel.

Carmen è in ansia per la decisione di Ramon di fare politica attiva. Ciò perché gli anarchici hanno causato un nuovo attentato dal barbiere dove va anche lui e così la donna teme per la sua sorte…

Fabiana se la prende con Rosina per il suo atteggiamento mostrato nel corso del soggiorno alla pensione.

Marcelina chiede aiuto a Casilda per ricambiare il dono avuto da Jacinto.

Dai Dominguez continuano le lezioni di inglese, intanto giunge la notizia che Golden è rientrato dall’Italia e intende partire per gli Stati Uniti insieme a loro.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)